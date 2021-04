Angelina Jolie nelle prime immagini di Those Who Whish Me Dead

News Cinema

Angelina Jolie affronta pericolosi incendi nel Montana: è l'action realistico Those Who Wish Me Dead di Taylor Sheridan. Nel cast anche Nicholas Hoult e Jon Bernthal.

Angelina Jolie affronta incendi nelle prime foto di Those Who Wish Me Dead (letteralmente: "Quelli che mi vogliono morto"), nuova fatica del regista Taylor Sheridan, già autore di I segreti di Wind River, nonché sceneggiatore della saga composta da Sicario, Soldado e Senza rimorso. Il film negli Stati Uniti è un'esclusiva streaming su HBO Max prevista per maggio, quindi si può supporre che arrivi in Italia più o meno nello stesso periodo a noleggio sulle nostre piattaforme. Il resto del cast di Those Who Wish Me Dead, basato sul romanzo omonimo di Michael Koryta, comprende nel cast tra gli altri Nicholas Hoult, Aiden Gillen e Jon Bernthal. Ecco le foto diffuse da Entertainment Weekly, più in basso vi raccontiamo la premessa del film. Guarda anche Angelina Jolie nel trailer di Alice e Peter, fantasy in arrivo su Prime Video





Di cosa parla Those Who Wish Me Dead, il nuovo film con Angelina Jolie

Those Who Wish Me Dead è la storia Jace Wilson (Finn Little), un ragazzino di dodici anni che, dopo aver assistito a un omicidio, viene inserito in un programma di protezione testimoni e collocato in una comunità tra i boschi e le montagne del Montana. I due killer (Nicholas Hoult e Aiden Gillen) che sono sulle sue tracce tuttavia sono quasi riusciti a raggiungerlo, e Jace si troverà a scappare disperato, proprio quando un incendio sta per travolgere i boschi della zona: la guardia forestale Hannah Faber (Jolie) dovrà gestire allo stesso tempo le due problematiche...

Angelina Jolie, come ha spiegato a Entertainment Weekly, ha voluto mettersi alla prova con un ruolo d'azione in un contesto tuttavia realistico e ben lontano dall'esuberanza di un Tomb Raider.