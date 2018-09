Angelina Jolie interpreterà e produrrà il thriller in costume The Kept

Angelina Jolie sarà la star (e produttrice) del thriller/western The Kept, adattamento cinematografico del libro pubblicato nel 2014 da James Scott. Ambientata nel 1897 la storia si svolge a nord di New York, dove un assassino si rifugia in una fattoria portata avanti da una famiglia. Il criminale stermina molti dei suoi componenti, lasciando Elspeth Howell (la Jolie) gravemente ferita e come unico indenne il figlioletto di dodici anni Caleb. Questo aiuterà pian piano la madre a rimettersi in sesto, e insieme i due partiranno in cerca dell'assassino per ottenere giustizia.

A scrivere la sceneggiatura sarà Alice Birch, salita alla ribalta grazie allo script del successo di Lady Macbeth del 2016. Ricordiamo che i prossimi progetti di attrice di Angelina Jolie sono entrambi legati alla Disney: ha in produzione l'attesissimo Maleficent II - le cui riprese sono iniziate ad agosto - sequel dell'enorme successo in cui recitava con Elle Fanning e Sharlto Copley, e poi in The One and Only Ivan. L'ultimo suo lavoro da regista è invece stato Per primo hanno ucciso mio padre, che potete trovare su Netflix.