Anelka: genio e sregolatezza, il trailer ufficiale del documentario Netflix sul calciatore francese

News Cinema

Debutterà in streaming il 5 agosto sulla piattaforma di Netflix un documenario che prende in esame la controversa eredità del famoso calciatore francese Nicolas Anelka.

Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Juventus. Sono solo alcune delle squadre dove ha giocato a calcio Nicolas Anelka, attaccante di gran classe e dal gol facile, bad boy del calcio francese, talento arrogante, precoce, incompreso, inclassificabile, ingestibile.

Attualmente allenatore delle giovanili del Lille Anelka - che nel 2013 si è convertito all'Islam e ha assunto il nome arabo di Abdul-Salam Bilal - è il protagonista di un documentario a lui dedicato che si intitola Anelka: genio e sregolatezza, disponibile in streaming su Netflix a partire dal prossimo 5 agosto, di cui vi mostriamo il trailer ufficiale.

Il film nasce dopo che per sette anni il regista Franck Nataf ha seguito Nicolas Anelka nella vita quotidiana: le sue esperienze in Cina e in India, il periodo lontano dalla Francia, i compleanni dei figli, i momenti di relax con gli amici Paul Pogba, Thierry Henry o Patrice Evra.

Anelka: genio e sregolatezza, il trailer ufficiale

Anelka: genio e sregolatezza: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Così recita il comunicato ufficiale di Netflix su Anelka: genio e sregolatezza:

Anelka è qui è presentato sotto una luce differente, come un padre e un calciatore che condivide la sua esperienza ai massimi livelli. Perché alla fine tutto fa capo al calcio.

Per la prima volta e in esclusiva, Anelka ripercorre la sua intera carriera in un documentario che ricopre 40 anni di un'esistenza sfrenata. Nicolas Anelka rivela tutti i segreti e descrive la vita di un professionista dello sport in un'era in cui giocare a pallone è diventato un'attività commerciale. La pressione, il denaro, la gloria, i tradimenti, la cruda realtà dello scambio dei giocatori, i rapporti con gli allenatori, la competitività e persino l'odio tra i calciatori: il percorso di Nicolas Anelka illustra un quadro inquietante della realtà del calcio moderno.

Il protagonista racconta episodi che hanno trasformato la sua carriera. I grandi momenti di un atleta proveniente da Trappes, alla periferia povera di Parigi, per poi diventare rapidamente un fenomeno: il successo con l'Arsenal, la coppa Europa con "Les Bleus", il titolo della Premier League inglese con l'Arsenal e il Chelsea. Nella notte della vittoria contro l'Inghilterra, Didier Deschamps, capitano della nazionale campione del mondo ha dichiarato: "La Francia ha trovato il suo Ronaldo".

Anelka parla anche dei suoi momenti più bui, della Coppa del mondo del 2010, degli insulti che avrebbe lanciato al suo manager e della sua immagine da "spaccone immaturo".

Ripercorrere i passi di Nicolas Anelka ci riporta alle partite più importanti nell'arco di 20 anni di calcio: i Campionati del mondo del 1998, 2006 e 2010, gli Europei del 2000, la Champions League e i campionati di Inghilterra, Francia e Spagna.