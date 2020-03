ANEC Lazio lancia una petizione online a sostegno del settore dello spettacolo dal vivo e dell'industria del cinema

News Cinema

È indirizzata alla Presidenza del consiglio dei ministri, Governo Italiano, ed è importante sostenerla.

Oltre alle ovvie, gravi conseguenze che ha sulla salute dei cittadini, l'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus che ha colpito il nostro paese sta mettendo a dura prova l'economia di diversi settori, e a rischio la sopravvivenza di numerose aziende.

Uno dei settori più colpiti è quello del cinema, nel complesso della sua filiera industriale e dell'indotto, e in generale anche quello dello spettacolo dal vivo: per farla breve cinema, teatri, sale da concerto e via dicendo sono chiusi, e il blocco genera reazioni a catena che coinvolgono tutti i soggetti che operano nel settore. Per questo, ANEC Lazio ha promosso una petizione online per richiamare la massima attenzione del Governo sugli effetti devastanti della chiusura delle attività di pubblico spettacolo di cui al DPCM 08/03/2020, nella quale si richiedono urgenti misure a sostegno delle imprese in difficoltà.

Potete leggere tutti i dettagli delle richieste, che vanno dagli sgravi fiscali ai sostegni diretti alle aziende, nel testo della petizione all'indirizzo: https://www.change.org/p/presidenza-del-consiglio-dei-ministri-governo-italiano-appello-per-il-settore-dello-spettacolo-dal-vivo-e-dell-industria-del-cinema.

Inutile dire che in questo momento di grave difficoltà firmarla sarebbe importante da parte non solo di tutti gli operatori del settore, ma anche di tutti gli appassionati di cinema e in generale da tutti quelli che hanno a cuore la cultura nel nostro paese.