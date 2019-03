Andy Serkis tornerà a recitare in motion-capture grazie a The Mouse Guard

Andy Serkis tornerà a impersonare un personaggio in motion-capture grazie alla 20th century Fox e al suo adattamento cinematografico della graphic novel The Mouse Guard.

Creato dai Boom! Studios il fumetto è incentrato su un gruppo di topi che vivono e agiscono come protettori di un mondo medievale in cui la loro specie è minacciata da ogni tipo di predatore, oltre che da altri roditori malefici. Serkis avrà il ruolo di Midnight, il fabbro della compagnia che tradisce i propri compagni e diventa il principale antagonista del fumetto. Nel cast è stato inserito anche Thomas Brodie-Sangster, il quale avrà il ruolo di Leiam, uno dei più giovani componenti della fratellanza che dovrà provare il proprio valore. Alla regia di The Mouse Guard troveremo Wes Ball, già collaboratore di Brodie-Sangster nella trilogia di The Maze Runner. L’adattamento del lungometraggio è invece stato scritto da Gary Whitta, in precedenza autore del copione di Rogue One: A Star Wars Story.

Andy Serkis è diventato una star di livello internazionale dopo aver interpretato in motion-capture Gollum nella trilogia de Il Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson. La sua carriera al servizio della tecnologia è continuata con altre prove di notevole spessore come King Kong sempre per Jackson ma soprattutto con il personaggio di Caesar nella nuova trilogia de Il pianeta delle scimmie. Andy Serkis ha esordito alla regia due anni fa con Ogni tuo respiro e successivamente ha diretto Mowgli – Il figlio della giungla.