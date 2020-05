Andy Serkis legge Lo Hobbit per beneficenza venerdì 8 maggio dalle 10

News Cinema

Affiancato dal pupazzo di Gollum l'attore ci delizierà per circa 12 ore con il libro di Tolkien che precede Il Signore degli Anelli. Siete pronti a vederlo e ascoltarlo?

Se domani, 8 maggio, alle 10:00 del mattino, non avete programmi, potete sempre fare un ripasso de "Lo Hobbit", il romanzo che J.R.R Tolkien scrisse prima de "Il Signore degli Anelli" e che racconta l'avventura di Bilbo Baggins e dei Nani che attraversano la Terra di Mezzo e sconfiggono il drago Smaug. Andy Serkis, che nelle due trilogie cinematografiche di Peter Jackson ha interpretato Gollum e per i film de Lo Hobbit è stato regista di seconda unità, leggerà infatti l'intero libro. Siccome impiegherà un po’ di tempo, circa 12 ore, anche se vi collegate più tardi nell’arco della giornata, potrete ugualmente godervi lo spettacolo, che non sarà una delizia solo per le orecchie ma anche per gli occhi.

Andy Serkis ha deciso di leggere le avventure dello zio di Frodo, di Thorin Scudodiquercia, Balin, Dwalin & Co. perché intende raccogliere fondi a favore di NHS Charities Together, l'organizzazione che raggruppa tutte le associazioni benefiche del servizio sanitario della Gran Bretagna, e per Best Beginners, che si occupa di neonati, bambini e famiglie che hanno avuto figli. La raccolta avverrà tramite la pagina GoFundMe, su cui chi vorrà ascoltare "Lo Hobbit" troverà il link con cui accedere alla diretta streaming.

Andy Serkis punta a ottenere donazioni pari a 100.000 sterline e ha parlato dell'iniziativa in un video su GoFundMe nel quale racconta che si sta dedicando alla post-produzione di Venom 2 e annuncia un'avventura in cui domattina sarà coinvolto insieme a Gollum.