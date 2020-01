Andy Muschietti rifà L'ululato per Netflix

News Cinema

Il regista conferma il progetto di un remake del cult movie di Joe Dante del 1981.

Andy Muschietti, fresco del successo planetario (se non della riuscita) della sua trasposizione di It di Stephen King in due film, ha confermato, in seguito a un panel da lui moderato col cast del nuovo horror Underwater, che collaborerà con Netflix per una nuova versione de L'ululato. Il film di Joe Dante, uscito nel 1981, è uno dei capolavori del regista e ha un riconosciuto status di culto non solo per il fascino, l'ironia e l'intelligenza di una sceneggiatura metaforica e densa di riferimenti, capace di spaventare nei momenti giusti, ma anche per gli effetti speciali di Rob Bottin, per cui l'idea di un remake farà storcere il naso a molti (a partire da chi scrive).

Già l'anno scorso, comunque, durante un evento al Comic-Con di San Diego, Muschietti aveva detto che se avesse avuto la possibilità di rifare un altro horror, la scelta sarebbe caduta su L'ululato. Non sappiamo se il regista abbia intenzione di riavvicinarsi alla fonte originale, il (mediocre) romanzo di Gary Brandner, o se abbia idee personali su come ri-raccontare la storia. Nel frattempo, se non l'avete visto, vi invitiamo a vedere il film di Joe Dante.

Ci sarà comunque tempo perché Muschietti ha confermato che a fine anno inizierà le riprese di The Flash, adattamento di Flashpoint ("anche se sarà una versione diversa di Flashpoint da quella che vi aspettate), che arriverà al cinema il 1° luglio 2022.