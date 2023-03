Andy Lau e Tony Leung di nuovo insieme nel trailer di The Goldfinger

News Cinema

Due dei più grandi divi del cinema di Hong Kong tornano a recitare assieme dopo lunghi anni in un thriller diretto dallo stesso sceneggiatore della loro più celebre collaborazione, quella di Infernal Affairs, il film che ha ispirato The Departed di Scorsese.

È probabile che molti di voi conoscano e abbiano visto The Departed, il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Matt Damon e molti altri che ha vinto il premio Oscar come miglior film nel 2007 e che, ironicamente, è valso al suo autore l'unico Oscar alla regia della sua carriera.

È altresì altrettando probabile che molti di voi sappiano che The Departed è il remake di un film che ha fatto la storia del cinema di Hong Kong: un film che si intitola Infernal Affairs, che ha dato vita a una trilogia, e che vedeva protagonisti due grandissimi divi come Andy Lau e Tony Leung, rispettivamente nei ruoli andati poi a Matt Damon e DiCaprio, quelli del poliziotto che cerca di sgominare una gang di criminali, e dell'inflitrato in quella gang di cui la stessa polizia è praticamente all'oscuro.

A vent'anni di distanza dalla loro collaborazione nella trilogia, Lau e Leung tornano a lavorare insieme in un film che, guarda caso, è scritto e diretto proprio dallo stesso uomo che sceneggiatore di Infernal Affairs, Felix Cheung. Un film che si intitola The Goldfinger (niente a che fare con James Bond e Ian Fleming) e di cui è disponibile un primo trailer ufficiale (sottotitolato in inglese) che vi mostriamo qui di seguito.





The Goldfinger è ambientato nella Hong Kong degli anni Ottanta, e vede nel cast anche la presenza di Simon Yam, Philip Keung, Alex Fong Chung-sun, Charlene Choi, Chin Ka-lok e Carlos Chan. La storia è ispirata a quella del Carrian Group, una grande conglomerata che fu al centro di un grave scandalo finanziario fatto di frodi e illleciti bancari, che si risolse in una drammatica bancarotta. Questa la trama ufficiale del film, che vede Leung nei panni del personaggio ispirato a George Tan, l'uomo che era a capo del Carrian Group, e Lau in quelli dell'agente che indaga sulle frodi e porterà alla luce la verità:

Il film, ambientato negli anni '80, descrive le lotte tra le élite imprenditoriali di Hong Kong sullo sfondo della fine della dominazione coloniale britannica. Il film racconta l'ascesa e il fallimento di una società fittizia di Hong Kong chiamata Jiali Group, seguendo le traversie del suo presidente Cheng Yiyan attraverso 15 anni di indagini da parte della Commissione Indipendente contro la Corruzione, mentre vengono commessi omicidi, miliardi di valore di mercato evaporano e milioni vengono spesi in spese legali.