Andrew Garfield: "Spider-Man? Fatico per non parlare solo di quello"

Membro della giuria al Marrakech Film Festival, Andrew Garfield ha riflettuto brevemente sul significato che ha avuto Spider-Man nella sua carriera. Una benedizione e una maledizione allo stesso tempo.

Ormai lo Spider-Man marveliano in carica è Tom Holland, ma il recente ritorno di Andrew Garfield nei panni di un passato Peter Parker in No Way Home ha rimesso quest'ultimo davanti a domande che riguardano il Tessiragnatele, nonostante ormai quella fase della carriera per Andrew sembrasse alle spalle. Ospite del Marrakech Film Festival, del quale è membro di giuria, in conferenza stampa Garfield ha avuto una risposta per la "questione Spider-Man" legata alla sua carriera. E sembra che ammicchi a un tormentone di Martin Scorsese negli ultimi anni... Leggi anche Luca Guadagnino avrebbe voluto dirigere Andrew Garfield in The Amazing Spider-Man

Andrew Garfield: "Grato a Spider-Man, mi ha reso le cose più semplici dopo"

La militanza nei panni di Peter Parker, come Spider-Man ufficiale, per Andrew Garfield è durata poco: il tempo di The Amazing Spider-Man (2012) e The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro (2014), poi c'è stata "solo" l'apparizione nel multiverso di Spider-Man: No Way Home (2021), in realtà una vera bomba nel portare il pubblico a rivalutare la sua interpretazione. Andrew però, anche se non vuole offendere nessuno ed è cosciente della sua fortuna, è piuttosto stanco di dare risposte tutte uguali sull'argomento. Dal momento che Martin Scorsese si è in tempi recenti lamentato del cinecomic come morte del cinema, e lui stesso con Scorsese ha lavorato in Silence (2017), Andrew incastra più temi in una sola risposta.

Ho dovuto lavorare sodo per avere meno domande su Spider-Man! Ci sto ancora lavorando, naturalmente. È un processo imperfetto. Sono grato per quel periodo, mi ha concesso di avere più possibilità di lavorare con gente come Martin Scorsese appena dopo. Credo che Marty forse abbia potuto dare vita a un progetto che gli era caro perché c'era un tizio che aveva interpretato Spider-Man come protagonista, però lì nei panni di un prete gesuita del 1600, in Giappone. Il fatto che quel film sia stato fatto con l'aiuto di Spider-Man è una cosa bellissima.