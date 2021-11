Andrew Garfield e il tremendo ricordo di The Amazing Spiderman: "Mi ha fatto male"

News Cinema

Mentre aspettiamo felici l'arrivo in sala di Spider-Man: Homecoming con Tom Holland, veniamo a sapere che per Andrew Garfield l'esperienza con il supereroe dal costume rosso e blu è stata un incubo.

Delle tre saghe cinematografiche con protagonista Spider-Man, la meno fortunata è indubbiamente quella che ha visto Andrew Garfield nei panni dell'Uomo Ragno, e non solo perché la prima (di Sam Raimi e con Tobey Maguire) non si scorda mai e la terza (con Tom Holland) ha un notevole seguito di estimatori, ma perché, oggettivamente, The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2 non raggiungono lo stesso livello dei loro "fratelli". Ma c’è di più, perché Garfield ancora oggi ripensa con grande sconcerto all'esperienza con il costume da supereroe rosso e blu. E l'attore ha le sue ragioni.

Andrew Garfield e l'incubo The Amazing Spider-Man

Nel corso di una lunga intervista a The Guardian, Andrew Garfield ha raccontato che The Amazing Spider-Man e relativo sequel lo hanno portato a sperimentare le conseguenze dello strapotere e dell'avidità degli Studios. Ecco le sue parole a riguardo:

Ero un ragazzo ingenuo e mi ha fatto crescere. Come avrei potuto immaginare che sarebbe stata un'esperienza nel senso vero e proprio del termine? La posta in gioco erano milioni di dollari ed erano i soldi dettare legge. E’ stato uno sconvolgente risveglio e mi ha fatto male.

Garfield ha poi dichiarato:

Il Comic-Con di San Diego è pieno di uomini e donne adulti ancora in contatto con quella purezza che il personaggio rappresenta per loro. Ma se a questa aggiungi le forze di mercato e i gruppi di prova, improvvisamente l'attenzione è rivolta meno allo spirito del film e più alla necessità di assicurarsi un guadagno più lauto possibile. Ho trovato - e trovo - questa cosa devastante per la cultura in ogni senso. Il denaro è ciò che ci ha corrotto, conducendoci verso il collasso ecologico a cui siamo destinati a soccombere.

Per fortuna Andrew Garfield, che è molto sensibile alla questione ambientale, si è presto consolato. Ha infatti lavorato con Mel Gibson, ne La battaglia di Hacksaw Ridge, e con Martin Scorsese, in Silence. Prossimamente lo vedremo in tick, tick… Boom!, film Netflix incentrato su Jonathan Larson, il compositore e drammaturgo a cui dobbiamo lo strafamoso musical Rent.