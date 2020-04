Andrés Iniesta - L'eroe inaspettato: il documentario sull’ex numero 8 del Barca in esclusiva e gratis su Rakuten TV

News Cinema

Il film, che ripercorre la carriera del calciatore e contiene interviste ai suoi compagni di squadra sarà disponibile gratuitamente dal 23 aprile.

Quando giocava da centrocampista nel Football Club Barcelona, che sempre resterà la sua squadra del cuore, perché è quella in cui ha debuttato da titolare a soli diciotto anni, Andrés Iniesta aveva la maglia numero 8 ed era un piacere vederlo sul grande prato del Camp Nou.

Timido, riservato e magrolino, l'uomo soprannominato El ilusionista, e che adesso è capitano del Vissel Kobe, resta uno dei più grandi calciatori di sempre e oggi è diventato il protagonista di un documentario che sarà disponibile sulla piattaforma streaming Rakuten TV a partire dal 23 aprile.

Andrés Iniesta - L'eroe inaspettato è un ritratto anche intimo del giocatore di fama mondiale e include interviste esclusive ai familiari di Iniesta, oltre che a Messi, Neymar, Suárez, Xavi e altre star del pallone, compreso l'allenatore Pep Guardiola che ha portato i blaugrana a tanti trionfi.



Andrés Iniesta - L'eroe inaspettato, che naturalmente segue l'intera carriera di Iniesta, è prodotto da Rakuten TV in collaborazione con la società di produzione leader in Spagna Producciones del Barrio. A scrivere il film è stato il giornalista Marcos López, che ha seguito da vicino la carriera di Iniesta ed è l'autore della biografia ufficiale dell'atleta "The Artist: Being Iniesta". L'idea originale, invece, è di Sports&Life, l'agenzia che rappresenta Andrés Iniesta.

Andrés Iniesta - L'eroe inaspettato sarà distribuito a livello globale, quindi in Europa, ma anche Giappone, negli Stati Uniti e nel Sud Est Asiatico. In Europa, il documentario sarà disponibile in esclusiva e gratuitamente nella sezione AVOD (Advertising VOD) di Rakuten TV. In Giappone il film sarà disponibile su Rakuten TV e Rakuten Sports, la piattaforma di live streaming e video-on-demand del gruppo Rakuten che trasmette in diretta incontri sportivi delle principali categorie ed include la serie originale Iniesta TV. Negli Stati Uniti e nel Sud-est Asiatico, Andrés Iniesta - L'eroe inaspettato sarà disponibile su Rakuten Sports e su Rakuten Viki, il servizio di video streaming del gruppo Rakuten che fornisce contenuti tradotti da una community di fan volontari. Seguirà una distribuzione globale del titolo, sui canali partner del gruppo Rakuten.