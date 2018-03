Andrea Riseborough nel remake di The Grudge

Se c'è un'attrice che ci piace davvero parecchio tra quelle emerse negli ultimi 10 anni, è proprio Andrea Riseborough, talentuosa interprete britannica vista inizialmente in film come Happy Go Lucky e We Want Sex, ma anche in Birdman e di recente in Morto Stalin, se ne fa un altro e in Crocodile, uno degli episodi migliori dell'ultima stagione di Black Mirror.

Adesso la Risebough è in trattative per il ruolo protagonista nel remake dell'horror The Grudge. L'originale di questa storia di vendicativi fantasmi giapponesi, Ju-On, è del 2003 e il primo remake americano, sempre diretto da Takashi Shimizu, dell'anno successivo (più due sequel in America del 2006 e 2009, mentre in Giappone esiste un totale di circa 12 film della serie, diversi dei quali diretti da Shimizu).

Alla regia del remake in preparazione alla Sony c'è Nicolas Pesce, 28enne regista newyorkese di origine evidentemente italiana, già autore di due stimati film horror, The Eyes of My Mother e Piercing.

Nel film, Riseborough avrebbe il ruolo di una detective che è una madre single. Pesce è anche autore della sceneggiatura, con Jeff Buhler, che ha già adattato per il cinema il racconto di Clive Barker "Midnight Meat Train" nel film Prossima fermata: l'Inferno.