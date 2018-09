Andrea Delogu e Francesco Montanari al VerticalMovie Festival

Sarà Andrea Delogu a presentare, domenica 23 settembre in piazza del Popolo a Roma, la serata finale del VerticalMovie Festival a pochi giorni dal suo nuovo impegno radiofonico e televisivo del sabato pomeriggio con B come Sabato, il programma dedicato alla serie B di calcio ma non solo, al via il 15 settembre su Rai2 e su Rai Radio 2 - partner del VerticalMovie - e dalla ripresa di Stracult, il talk show sul cinema del giovedì sera che, dopo le due puntate speciali dalla Mostra di Venezia del 30 agosto e del 6 settembre, ripartirà il 13 settembre sempre su Rai 2.

"Non rivelo che vestito indosserò sul palco del VerticalMovie ma sarà certo Uao! - ha anticipato Andrea Delogu che per l'occasione ritroverà il suo compagno di Stracult, Marco Giusti, presidente di giuria - del resto è il primo Festival di video verticali al mondo e ce l'abbiamo noi a Piazza del Popolo! Io credo che potrebbe trattarsi di un nuovo linguaggio, e sposare i nuovi linguaggi quando nascono per raccoglierne poi i fasti ti fa sentire ancora più capace di prevedere il futuro"



Immancabile come ospite d'onore della serata Francesco Montanari, attore pluripremiato nonché marito di Andrea Delogu, che presto vedremo su Rai1 nella nuova stagione de I Medici diretta da Frank Spotnitz nel ruolo del predicatore Girolamo Savonarola. Sul palco con la padrona di casa de I sociopatici, l'ideatore e direttore artistico del Festival Salvatore Marino, che nelle serate del 20, 21 e 22 settembre sarà invece affiancato da Marco Capretti, Karin Proia e Nathalie Caldonazzo. Suggestiva e tecnologica al tempo stesso la struttura della kermesse realizzata dalla Interproject dal presidente di VerticalMovie Maurizio Ninfa che vedrà ai lati del palco due schermi a led fissi alti 10 metri e larghi 5, ed uno centrale delle stesse dimensioni in video proiezione che entrerà in scena per le riproduzioni dei cortometraggi in concorso.

Proseguiamo con la presentazione di alcuni dei corti che saranno in concorso in occasione del VeriticalMovie, in programma dal 20 al 23 settembre a Piazza del Popolo a Roma. Oggi tocca a Piano B, scritto, diretto e interpretato da Vincenzo Comunale, con protagonista femminile Claudia Lucci. La storia è quella di due vicini di casa che restano bloccati in ascensore. Grazie a questo imprevisto impareranno a conoscersi e forse tutto ciò segnerà un cambiamento nelle loro vite, verso un "piano B", all'insegna di quella filosofia del "se va va, se non va non va" descritta nel monologo iniziale.

Questo qui sotto è il trailer verticale del corto:





Ricordiamo a tal proposito che il 10 settembre scade il termine ultimo per la consegna dei cortometraggi in gara che vanno caricati sull'apposita pagina del sito www.verticalmovie.it previa registrazione, per qualunque difficoltà potete scrivere a info@verticalmovie.it.