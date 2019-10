Andrea De Sica dirigerà un horror gotico dal romanzo Non mi uccidere

News Cinema

Il regista di Baby porta al cinema il primo capitolo della trilogia di Chiara Palazzolo incentrato su una ragazza che torna in vita in una versione cannibale.

E’ curioso che arrivi da Variety una notizia che riguarda l'immediato futuro di uno dei nostri filmmaker, il promettente Andrea De Sica, nipote di Vittorio De Sica e figlio del compositore Manuel De Sica nonché autore del lungometraggio I figli della notte e della serie targata Netflix Baby, di cui vedremo la seconda stagione il 18 ottobre. La nostra fonte a stelle e strisce ci informa che il regista girerà un horror gotico ispirato al romanzo "Non mi uccidere", scritto da Chiara Palazzolo nel 2005 come il primo capitolo di una trilogia piuttosto dark raccontata attraverso i pensieri di una ragazza di nome Mirta che ha un alter ego malvagio chiamato Luna. Nel film Mirta, che ha 19 anni, morirà di overdose insieme al fidanzato Robin per poi resuscitare e scoprire che l'unico modo che ha di non tornare nel regno dei morti e di preservare la memoria di Robin è nutrirsi di carne umana.

Andrea De Sica considera il libro di partenza non tanto un horror quanto un romanzo di formazione, "la romantica e spaventosa storia di una giovane donna che muore e poi resuscita per amore". A scrivere il copione di Non mi uccidere è stato lo stesso Andrea De Sica insieme a Gianni Romoli, che è anche produttore del film e ha acquistato i diritti del romanzo, e con il collettivo di sceneggiatori The Grams, a cui dobbiamo anche Baby. A produrre il film sarà l'indipendente Vivo Films e le riprese dovrebbero cominciare in primavera, nella speranza di un'uscita italiana nel giorno di Halloween del 2020. Ancora nessun attore è stato scelto.

Nella foto dell'articolo Andrea De Sica (sulla sinistra) è con Fabrizio Rongione, uno degli interpreti de I figli della notte.