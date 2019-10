André Øvredal dirigerà una nuova versione del Dracula di Bram Stoker

News Cinema

Il titolo del film sarà The Last Voyage of the Demeter. Il regista ha in uscita in Italia Scary Stories to Tell in the Dark.

Mentre il suo prossimo film Scary Stories to Tell in The Dark (prodotto da Guillermo del Toro) uscirà nelle sale italiane il prossimo 24 ottobre, il regista André Øvredal ha già trovato un nuovo progetto da dirigere: si tratta di The Last Voyage of the Demeter, nuovo adattamento cinematografico del classico dell’orrore Dracula scritto da Bram Stoker. La storia questa volta si concentrerà in particolar modo su ciò che successe al vascello che trasportò la bara con dentro il vampiro dalla Transilvania fino a Londra. Il mezzo di trasportò attracco nel porto inglese con nessun membro dell’equipaggio a bordo.

La sceneggiatura di The Last Voyage of the Demeter è stata scritta nel lontano 2002 da Bragi Shut, e nel corso degli anni altri autori di genere come Neil Marshall (The Descent) e David Slade (30 Giorni di buio) avevano tentato di tradurla in immagini. Il progetto finalmente arriverà al cinema prodotto dalla Amblin Partners.

Scary Stories to Tell in the Dark ha ottenuto un buon riscontro di pubblico negli Stati Uniti arrivando a incassare 66 milioni di dollari a fronte di un costo di produzione di soli 25. Se volete recuperare un ottimo horror diretto da Øvredal vi consigliamo vivamente di trovare Autopsy, da lui diretto tre anni fa e interpretato da Brian Cox ed Emile Hirsch. Il regista ha intanto finito anche un fantasy intitolato Mortal, che vede protagonista Nat Wolff.