Andaras Traveling Film Festival 2021: online le opere finaliste

Annunciati i titoli dei 50 finalisti della terza edizione dell’appuntamento estivo dedicato al cinema corto di viaggio dal 20-25 luglio 2021 a Fluminimaggiore e Buggerru nella splendida ‘Costa delle Miniere’ in Sardegna.

Andaras Traveling Film Festival 2021 ha annunciato online sul suo sito ufficiale i titoli dei 50 finalisti della terza edizione di questo appuntamento estivo dedicato al cinema corto di viaggio, che quest'anno si terrà dal 20 al 25 luglio a Fluminimaggiore e Buggerru nella splendida ‘Costa delle Miniere’ in Sardegna.

A sorpresa nessuna delle opere arrivate in finale parla di pandemia: la risposta al bando di gara di Andaras ha generato un’ondata di corti che rompono con la quotidianità obbligata, lasciano da parte la ‘nuova normalità’ e raccontano il mondo per come lo abbiamo conosciuto, pieno di colori, di voglia di respirare, di storie serie e profonde, ma anche di partire per viaggi avventurosi e inaspettati. Tra le opere in concorso - provenienti dai paesi di tutti e cinque i continenti, e spesso già protagonisti di grandi festival internazionali e italiani - prevalgono i temi della sostenibilità ambientale e umana, vita all’aria aperta, sport estremi, accoglienza e integrazione.

Un capitolo a parte, va poi riservato al tema del cibo: la collaborazione di quest’anno con Slow Food - da cui il titolo della terza edizione Andaras - Tutti i Sapori del Viaggio - ha motivato la candidatura al concorso di cortometraggi sulla sostenibilità alimentare e del viaggiare lento, che si contenderanno il titolo per le categorie speciali: “Narrative Short Food” e“Docu-ShortFood”, cortometraggi di fiction e non fiction dedicati al tema food.

“Andaras” nella lingua sarda indica il viaggiare, ma anche i sentieri che i pastori percorrevano durante le lunghe transumanze invernali alla ricerca di pascoli più rigogliosi. Gli stessi sentieri che fin dall’antichità percorrevano anche i minatori, lungo la ‘Costa delle Miniere’.

Andaras Traveling Film Festival è un evento ideato da Marco Corrias, sindaco di Fluminimaggiore, con la direzione artistica di Joe Juanne Piras e realizzato in collaborazione con il Comune di Fluminimaggiore, Fondazione di Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission,Associazione “Andaras” e il Comune di Buggerru. Organizzato dall’Associazione enti locali per le attività culturali e di spettacolo, con il patrocinio di SlowFood Italia e la partecipazione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, Società Umanitaria e Associazione Rimettiamo Radici.

Per informazioni: https://www.andarasfilmfestival.com/