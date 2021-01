Andaras Traveling Film Festival 2021: online il bando della 3a edizione del festival del cinema corto di viaggio

News Cinema

Due nuove categorie in gara e sottoscrizioni aperte fino al 18 aprile. Tra le novità: al via la collaborazione con Slow Food e l'aggiunta del comune di Buggerru, ulteriore location lungo la splendida ‘Costa delle Miniere’ in Sardegna

È online il bando per partecipare alla terza edizione dell'Andaras Traveling Film Festival, l'appuntamento estivo dedicato al cinema corto di viaggio che si tiene dal 20 al 25 luglio 2021, lungo la splendida ‘Costa delle Miniere’ in Sardegna, tra i comuni di Fluminimaggiore e - da quest'anno - anche a Buggerru.

Tante le novità in programma, a partire dal titolo di questa edizione ‘Andaras - Tutti i Sapori del Viaggio’ che sigla l’importante collaborazione con Slow Food. Per quest'occasione infatti sono state create all’interno del concorso filmico due nuove categorie speciali: “Narrative Short Food” e “Docu-Short Food”, rivolte a cortometraggi di fiction e non fiction dedicati al tema food.

Inoltre, la direzione artistica di Andaras ha voluto quest’anno ha voluto inaugurare una nuova sezione dedicata ai corti di animazione.

Ecco tutte le categorie in concorso:

Super Shorts : cortometraggi sia di fiction che documentaristici della durata massima di 180 secondi;

: cortometraggi sia di fiction che documentaristici della durata massima di 180 secondi; Docu-Shorts : cortometraggi non di fiction della durata massima di 30 minuti;

: cortometraggi non di fiction della durata massima di 30 minuti; Narrative Shorts : dedicata a cortometraggi di fiction della durata massima di 20 minuti;

: dedicata a cortometraggi di fiction della durata massima di 20 minuti; Gazes from the World : categoria dallo stile libero dedicata a cortometraggi sperimentali, di finzione e documentaristici con durata massima di 15 minuti;

: categoria dallo stile libero dedicata a cortometraggi sperimentali, di finzione e documentaristici con durata massima di 15 minuti; Animation: cortometraggi di animazione della durata massima di 15 minuti.

Special Slow Food Categories:

Narrative Short Food : dedicata a cortometraggi di fiction della durata massima di 20 minuti a tema “food”;

: dedicata a cortometraggi di fiction della durata massima di 20 minuti a tema “food”; Docu-Short Food: cortometraggi non di fiction della durata massima di 30 minuti a tema “food”.

Per partecipare al concorso bisogna inviare le opere sulla piattaforma Film Freeway entro e non oltre il 18 aprile 2021.

I lavori inviati dovranno avere come tema il viaggio o il mondo del cibo, declinati in una qualunque delle loro molteplici sfaccettature. La giuria sarà composta da membri designati dalla direzione del festival, scelti tra esperti nazionali e internazionali.

Al bando possono partecipare registi, film maker, semplici appassionati e tutti coloro che hanno voglia di raccontare un viaggio non solo determinato dal movimento fisico, ma anche inteso come stato d’animo, ricerca, conoscenza di sé e degli altri, testimonianza, punto di partenza di ogni arrivo.

Per informazioni: https://www.andarasfilmfestival.com/