Andaras Traveling Film Fest: aperto il bando di parecipazione al festival dedicato al cinema di viaggio

News Cinema

Sulla piattaforma FilmFreeway è già online il bando della seconda edizione che si terrà a Fluminimaggiore (CA) dal 22 al 26 luglio 2020

Dopo il successo ottenuto con il debutto dello scorso anno, torna l'Andaras Traveling Film Festival, rassegna estiva dedicata al cinema di viaggio ideata dal sindaco e giornalista Marco Corrias nel suggestivo borgo di Fluminimaggiore, nella Costa delle Miniere in Sardegna. Un evento che nella prima edizione ha coinvolto una media di 500 spettatori per ognuna delle tre serate di proiezione gratuita all’aperto e altre centinaia di persone che hanno assistito a incontri, mostre e dibattiti.

"Il nostro festival - spiega il direttore artistico e regista Joe Bastardi - è dedicato a tutti coloro per i quali girare intorno al mondo, conoscere terre e genti lontane, è la via più breve per giungere a sé stessi". Il viaggio inteso non solo come spostamento fisico ma anche come stato d’animo, ricerca, conoscenza di sé e degli altri, testimonianza, punto di partenza di ogni arrivo.

Dunque chiunque, regista, film-maker, giornalista, scrittore, fotografo esploratore, viandante, migrante, appassionato sia pronto a raccontare in video il proprio viaggio, può iscrivere i propri lavori all'Andaras Traveling Film Fest grazie alla piattaforma FilmFreeway.com, all’indirizzo https://filmfreeway.com/andarasfilmfestival.

L'edizione 2020 dell'Andaras Traveling Film Festival si terrà a Fluminimaggiore (CA) dal 22 al 26 luglio 2020.

Quest’anno sono previste quattro categorie in concorso:

i “cortissimi” dedicata a cortometraggi sia di fiction che documentaristici della durata massima di 180 secondi; i “corti doc” dedicata a cortometraggi non di fiction della durata massima di 30 minuti; i “corti e via” dedicata a cortometraggi di fiction della durata massima di 20 minuti; i "gazes from the world", categoria dallo stile libero dedicata a cortometraggi sperimentali, di finzione e documentaristici con durata massima di 15 minuti.

I lavori inviati dovranno avere come tema il viaggio, declinato in una qualunque delle sue molteplici sfaccettature.

La scadenza per l'invio delle opere è fissata per il 29 Marzo 2020. È fissata invece per il 13 Aprile 2020 la data in cui verranno rese note le opere selezionate da una giuria di esperti.

Sono accettati solamente film realizzati dopo il 2016 che abbiano come tema il viaggio.

Tutti i lavori inviati dovranno avere i sottotitoli in inglese.

Ogni autore può inviare un massimo di una opera per categoria.

Tutte le opere selezionate riceveranno il “Festival Laurel”.

Andaras Film Festival è un evento in collaborazione con il Comune di Fluminimaggiore, Fondazione di Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission, Parco Geominenario Storico e Ambientale della Sardegna, Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara.