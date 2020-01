News Cinema

La sceneggiatura del progetto targato Amazon Studios è stata scritta da Aaron Sorkin.

Erano anni che non si parlava del progetto di biopic legato all’icona dello spettacolo americano Lucille Ball. Due premi Oscar come Aaron Sorkin (The Social Network) e Cate Blanchett (The Aviator, Blue Jasmine) erano legati al progetto, rispettivamente in veste di sceneggiatore e attrice protagonista. Ebbene, arriva adesso direttamente da Amazon Studios la notizia che il biopic è ancora possibile, in quanto la compagnia sta incontrando più di un regista per realizzarlo. Al momento nono sono ancora stati fatti nomi, ma non è impossibile che una conferma ufficiale arrivi nei prossimi giorni.

La sceneggiatura scritta da Sorkin è incentrata in particolar modo sul rapporto tra Lucille Ball e suo marito Desi Arnaz, suo partner sia nella mitica sitcom I Love Lucy che nella gestione della casa di produzione Desilu Studios. I due rimasero sposati per vent’anni prima di divorziare nel 1960.

Ricordiamo che Aaron Sorkin sarà presto impegnato nelle riprese del suo secondo film da regista The Trial of the Chicago 7, che sarà interpretato tra gli altri da Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Jeremy Strong, Michael Keaton, Mark Rylance e Frank Langella. Cate Blanchett invece la vedremo presto nella serie TV Mrs. America, mentre al momento è impegnata nella realizzazione di Nightmare Alley di Guillermo del Toro. Con lei ci reciteranno Bradley Cooper, Rooney Mara, Willem Dafoe, Toni Collette e molti altri nomi famosi.