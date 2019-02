Ancora auguri per la tua morte: un video sui loop temporali al cinema

Sta per arrivare al cinema, il 28 febbraio, Ancora auguri per la tua morte, sequel del divertente slasher Blumhouse del 2017 Auguri per la tua morte, in cui la protagonista, la liceale Tree, si trovava intrappolata in un loop temporale e costretta a rivivere a ogni risveglio una giornata che terminava con la sua dipartita. Alla fine del primo film sembrava aver sconfitto la maledizione e risolto l'arcano... ma non era così! Stavolta non sarà solo la sua vita in pericoloso e il film, sempre scritto e diretto da Chrisopher Landon con la brillante Jessica Rothe, ci spiegherà l'origine di questo eterno ritorno alla stessa fatale giornata.

Ovviamente il modello primario e dichiarato della struttura, per la prima volta applicata a un horror, era l'indimenticabile Ricomincio da capo con Bill Murray, ma quanti film e commedie sono stati fatti sui paradossi spazio temporali, un argomento che ci ha sempre affascinato? Certo sarebbe bello poter tornare indietro nel tempo per aggiustare qualcosa che non è andato bene nella nostra vita, ma il rischio sarebbe quello di peggiorarla.

Per prepararci alla visione di Ancora auguri per la tua morte vi presentiamo un divertente video che propone alcuni dei film che hanno affrontato il tema.



Ancora auguri per la tua morte: Speciale Loop temporali - HD

L'intera trilogia di Ritorno al futuro qua è rappresentata da Ritorno al futuro parte II, c'è Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, ma anche titoli meno conosciuti come Questione di tempo, Io vengo ogni giorno, Ricomincio da nudo, Project Almanac e Se ci conoscessimo oggi, fino ad arrivare, in un loop temporale, ai due film da cui siamo partiti.