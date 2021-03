Anche Viggo Mortensen, Colin Farrell e Joel Edgerton nella caverna di Ron Howard

News Cinema

Colin Farrell, Viggo Mortensen e Joel Edgerton saranno nel cast del Thirteen Lives di Ron Howard, che nel frattempo col socio Brian Grazer firma un accordo con gli Apple Studios...

Ron Howard ha appena messo a segno un bel triplo colpo di casting per il suo prossimo Thirteen Lives, storia vera del salvataggio di dodici bambini e del loro istruttore rimasti, intrappolati in una caverna thaliandese, vicenda che tenne il mondo col fiato sospeso nel 2018: Viggo Mortensen, Colin Farrell e Joel Edgerton vanno ad alimentare un cast già corale composto da Weir Sukollawat, Thiraphat Sajakul, Sahajak Boonthanakit, Vithaya Pansringarm, Teeradon “James” Supapunpinyo, Nophand Boonyai, Tom Bateman, Paul Gleeson e Lewis Fitz-Gerald. Le riprese si svolgeranno a partire da questo mese tra Australia e Thailandia, per conto della MGM e la sceneggiatura del William Nicholson del Gladiatore.

Viggo Mortensen sarà il Richard Stanton della Cave Rescue Organization, Colin Farrell porterà sullo schermo il veterano esploratore di caverne John Volanthen, mentre Joel Edgterton sarà l'antestesista e a sua volta esploratore Richard Harris.

Ron Howard nel frattempo firma con Apple TV Plus e Apple Studios