Anche una star può essere licenziata, come successo a Julianne Moore: "È stato doloroso"

Uscito nelle sale italiane lo scorso 21 febbraio, Copia originale è un'opera biografica che racconta la vera storia di Lee Israel, scrittrice e giornalista americana la quale, passati i cinquant'anni, si era ritrovata senza lavoro e aveva deciso di diventare una falsaria per cercare di sopravvivere. Il film è stato molto ben accolto ed ha fruttato una nomination all'Oscar per Melissa McCarthy come miglior attrice protagonista, una per Richard E. Grant come miglior attore non protagonista e una per la migliore sceneggiatura di Nicole Holofcener e Jeff Whitty.

Ci era arrivato all'orecchio il nome di Julianne Moore come colei che per prima era stata contattata per interpretare il ruolo della scrittrice. Accade che le cose a volte non vadano in porto, per mille ragioni, ma in questo caso non ci si aspettava che la Moore stessa dicesse apertamente di essere stata licenziata.

Partecipando ad un talk show americano, la 58enne attrice ha risposto così alla domanda sul motivo che l'avesse indotta a lasciare il film Copia originale:

"Io non ho lasciato il film, sono stata licenziata. Sì, sì, Nicole mi ha licenziata [Nicole Holofcener, sceneggiatrice del film che avrebbe dovuto anche occuparsi della regia, poi affidata invece a Marielle Heller, ndr]. Eravamo ancora in fase di prove prima di iniziare le riprese e credo che non le piacesse ciò che stavo facendo. Penso che la sua idea su come ritrarre il personaggio fosse diversa dalla mia, così mi ha licenziato. Non ho ancora visto il film, perché per certi versi mi fa male. Io amo Melissa McCarthy, la adoro, è fantastica e sono sicura che abbia fatto un ottimo lavoro".