Anche Tracy Morgan in Coming 2 America, sequel de Il principe cerca moglie

L'attore raggiunge così Eddie Murphy, Arsenio Hall e Wesley Snipes.

Tracy Morgan è entrato nel cast di Coming 2 America, sequel del cult-movie di John Landis Il principe cerca moglie, uscito nel 1988. L’attore comico raggiunge così i due protagonisti Eddie Murphy e Arsenio Hall, già affiancati dalla spalla di Wesley Snipes. A Morgan andrà il ruolo del fratello di Leslie Jones, più precisamente quello di un piccolo truffatore da strapazzo.

La già annunciata trama di Coming 2 America vedrà il futuro re Akeem (Murphy) scoprire di avere un figlio a New York, un giovane teppistello di nome Lavelle. Per onorare la parola data al padre il protagonista tornerà nel Queens per consentire a suo figlio di essere cresciuto come il principe ereditario quale è.

Il sequel de Il principe cerca moglie sarà diretto da Craig Brewer, il quale ha già collaborato con la Paramount svariate volte: in passato ha infatti diretto per la major Hustle & Flow, Blake Snake Moan e il remake di Footloose. Al festival di Toronto verrà presentato il suo nuovo Dolemite Is My Name, sempre con Murphy e Snipes.

La sceneggiatura di Coming 2 America è stata scritta da Kenya Barris, autore della fortunatissima sit-com Black-ish. Il nuovo lungometraggio arriverà nelle sale americane il 18 dicembre del prossimo anno.

Diventato una celebrità televisiva grazie a show come 30 Rock e The Last O.G., Tracy Morgan al cinema ha realizzato commedie quali What Men Want, Il funerale è servito e Poliziotti fuori.