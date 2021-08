Anche Scarlett Johansson per Wes Anderson

News Cinema

Si arricchisce sempre più il cast del film "spagnolo" di Wes Anderson. Anche Scarlett Johansson lavorerà per la prima volta in carne e ossa col regista.

Wes Anderson è ormai il nuovo Woody Allen, ovvero può contare, anche per piccoli ruoli, sul cast corale che desidera. È così che dopo aver chiamato Tom Hanks e Margot Robbie, richiama Scarlett Johansson (che aveva lavorato per lui prestando la sua voce per l'animato L'Isola dei cani), che va ad aggiungersi ad Adrien Brody, Jason Schwartzmann, Rupert Friend, Tilda Swinton e Bill Murray nel nuovo film che, a quanto riporta Hollywood Reporter, il regista sta già girando in Spagna.

Sul progetto vige il massimo riserbo ed è improbabile (non essendo un cinecomic) che filtri qualche foto rubata dal set. Non si conosce ovviamente niente nemmeno sul ruolo che ricoprirà l'attrice. Le riprese si concluderanno a fine settembre. L'ultimo film di Wes Anderson, The French Dispatch, presentato al festival di Cannes, uscirà nei nostri cinema l'11 novembre.

Scarlett Johansson, nel frattempo, aspetta ancora i risultati della causa che ha intentato alla Disney per la distribuzione su Disney+ di Black Widow, che - riducendo gli incassi attesi per il cinecomic - ha di fatto diminuito le sue percentuali.