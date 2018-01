Anche Russell Crowe e Dakota Johnson in Bad Times at El Royal, il nuovo film di Drew Goddard

Sceneggiatore di film come Cloverfield, Sopravvissuto - The Martian e il prossimo Deadpool 2, Drew Goddard ha all'attivo come regista un solo film, la brillante horror/comedy Quella casa nel bosco, uscito nel 2012. Presto, però, aggiungerà al suo curriculum un nuovo titolo, Bad Times at El Royal, di cui ancora si sa pochissimo, ma che ha già un cast di primo livello.

A Chris Hemsworth e Jeff Bridges, già annunciati, si sono infatti appena aggiunti la star delle Cinquanta sfumature Dakota Johnson e Russell Crowe, la cui partecipazione è stata rivelata proprio da Hemsworth.

Al momento si sa soltanto che la storia è ambientata negli anni Sessanta, in un pulcioso hotel - l'El Royal del titolo - sul lago Tahoe, dove si incontra (non pacificamente) un gruppo di personaggi. Sulla carta sembra una tipica situazione tarantiniana, ma chissà come si rivelerà sullo schermo, visto che sempre Hemsworth ha definito il film un "thriller noir" e dal momento che Goddard ama le commistioni di generi, potrebbe venirne fuori qualcosa di molto interessante.