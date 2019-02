Anche Octavia Spencer nel nuovo Chi ha paura delle streghe? di Robert Zemeckis

Il premio Oscar Octavia Spencer è entrata nel cast del remake di Chi ha paura delle streghe? che Robert Zemeckis sta preparando. La star di The Help, raggiunge così la protagonista Anne Hathaway, la quale avrà la parte che nel primo adattamento diretto da Nicolas Roeg era stata della grande Anjelica Huston. Anche i due giovani attori Jahzir Bruno e Codie-Lei Eastick potrebbero essere presto confermati nel lungometraggio.

Come noto The Witches (titolo originale) è l’adattamento dell’opera per bambini scritta da Roald Dahl. La sceneggiatura del nuovo film, scritta dallo stesso Zemeckis, dovrebbe essere molto più aderente al testo originale di quanto non lo fu il film di Roeg. La differenza principale sta nel fatto che il giovane protagonista (Bruno) sarà di origini afroamericane. La Spencer avrà la parte della nonna bambino che si troverà ad affrontare praticamente da solo gli esseri maligni che scopre esistere veramente.

Oltre affermatissima caratterista – oltre all’Academy Award per The Help ha ottenuto altre due candidature come attrice non protagonista per Il diritto di contare e La forma dell’acqua – Octavia Spencer è anche una produttrice prolifica: come esecutivo a infatti realizzato Prossima fermata Fruitvale Station, esordio alla regia di Ryan Coogler con protagonista Michael B. Jordan, e più recentemente Green Book, candidato all’Oscar come miglior film dell’anno.