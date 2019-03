Anche Morgan Freeman nel sequel di Come ti ammazzo il bodyguard

Il grande veterano Morgan Freeman è entrato nel cast della commedia d’azione The Hitman’s Wife Bodyguard, annunciato sequel del fortunato Come ti ammazzo il bodyguard. Anche i tre protagonisti dell’originale - vale a dire Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson e Salma Hayek - torneranno a interpretare i rispettivi ruoli. Insieme a loro troveremo poi anche il solido caratterista Frank Grillo (The Grey, The Purge: Anarchy) Le riprese si svolgeranno principalmente in Italia, precisamente sulla costiera amalfitana. Alla regia nuovamente Patrick Hughes, il quale lavorerà su una sceneggiatura scritta da Tom O’Connor. Non si sa ancora quale sarà il ruolo di Freeman nel nuovo lungometraggio.

Prodotto dalla Millennium Films in collaborazione con la Lionsgate, Come ti ammazzo il bodyguard due anni fa è riuscito a incassare 180 milioni di dollari in tutto il mondo (80 soltanto negli Stati Uniti) nonostante un budget di produzione non certo elevato.

Candidato a cinque premi Oscar e vincitore della statuetta come miglior attore non protagonista grazie a Million Dollar Baby, Morgan Freeman reciterà presto anche nell’action Angel Has Fallen, lungometraggio che completerà la trilogia iniziata nel 2013 con Attacco al potere – Olympus Has Fallen. Poi lo vedremo nel nuovo film di Nick Cassavetes The Manuscript e infine nel thriller Cold Warriors, ambientato all’epoca della Guerra Fredda.