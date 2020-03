Anche Minions 2 posticipato dalla Universal e la Illumination a causa del COVID-19

News Cinema

Il film sarebbe dovuto uscire negli Stati Uniti il 3 luglio. Anche l'estate americana inizia a perdere i pezzi...

La Universal Pictures e la Illumination Studios hanno deciso di posticipare a data da destinarsi l’uscita di Minions 2 - Il film. Il film d’animazione era stato precedentemente piazzato nel calendario per il prossimo 3 luglio. Il motivo principale è che il progetto non sarà pronto in tempo, dal momento che la Illumination ha dovuto chiuderei propri studi di produzione in Francia per fronteggiare l’avanzata del Coronavirus. Questo il comunicato rilasciato da Chris Meledandri, fondatore e CEO della compagnia: “In risposta alla serietà della situazione in Francia, abbiamo deciso di chiudere temporaneamente i nostri Mac Guff Studios a Parigi. Con questa decisione ci atteniamo alle direttive del governo per fare tutto il possibile al fine di contenere il propagarsi del virus, poiché teniamo ai nostri artisti e alle loro famiglie.”

La non è propriamente edificante perché si tratta probabilmente del primo titolo dell’imminente estate americana. A questo punto è lecito iniziare a considerare l’ipotesi che anche la prossima stagione sarà fortemente condizionata dall’emergenza legata alla pandemia di COVID-19. Negli Stati Uniti è stato deciso di chiudere le sale del Paese per un periodo variabile tra le 6 e le 12 settimane, ma a questo punto è lecito aspettarsi un periodo più lungo, almeno perché il sistema torni a funzionare pienamente.