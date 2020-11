Anche Lady Gaga al fianco di Brad Pitt in Bullet Train

News Cinema

Sempre impegnata sul fronte Gucci con Ridley Scott, Lady Gaga si è unita al cast del thriller Bullet Train con Brad Pitt.

Lady Gaga proseguirà la sua avventura cinematografica al fianco di Brad Pitt nel thriller Bullet Train: la cantante, nomination all'Oscar per la sua interpretazione in A Star Is Born (che le aveva anche fruttato una statuetta per la miglior canzone), sta quindi ampliando i suoi impegni da attrice, dopo American Horror Story, ma soprattutto in previsione del Gucci di Ridley Scott. Lì, ve lo ricordiamo, interpreterà la storia vera di Patriza Reggiani.

Per la cronaca, prima di A Star is Born, Lady Gaga aveva già partecipato, ma più che altro a livello di cammeo prestigioso, a Machete Kills, Sin City - Una donna per cui uccidere e Muppets 2 - Ricercati. Leggi anche Lady Gaga sarà protagonista del dramma Gucci diretto da Ridley Scott per MGM

Lady Gaga avrà tuttavia solo un per ora imprecisato ruolo secondario in Bullet Train, che si basa sul romanzo Maria Beetle di Kotaro Isaka: nella storia diversi assassini di professione si trovano a interagire su un treno ad alta velocità in quel di Tokyo. Oltre all'assassino americano Ladybug di Pitt, ci saranno nel cast Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Zazie Beetz, Masi Oka, Andrew Koji e Brian Tyree Henry. Dirige il David Leitch di John Wick e Atomica Bionda.