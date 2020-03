Anche la Sony anticipa l’uscita in digitale di Bloodshot al 24 marzo

News Cinema

La Universal lo ha già fatto con L’uomo invisibile, The Hunt ed Emma.

Vista la chiusura delle sale cinematografiche negli Stati Uniti e in gran parte del resto del mondo la Sony ha deciso di anticipare l’uscita in digitale di Bloodshot, il cinecomic con Vin Diesel che era arrivato al cinema lo scorso 13 marzo. Il film sarà disponibile per l’acquisto in digitale a partire dal prossimo 24 marzo.

Questo il comunicato rilasciato dall’amministratore delegato della Sony Pictures Tom Rothman: “La Sony è fermamente convinta della distribuzione in sala. Tuttavia questa è una circostanza specifica ed estremamente rara in cui alle sale è stato chiesto di chiudere a livello nazionale per cause di forza maggiore, rendendo Bloodshot improvvisamente non disponibile sul alcun medium. Il pubblico avrà ora l’opportunità di possedere Bloodshot e vederlo direttamente a casa, dove noi tutti spenderemo più tempo. Siamo fiduciosi che – come ogni altro settore fortemente colpito dal virus – le sale cinematografiche riapriranno più forti di prima, e noi saremo in prima fila a supportarle.”

Ricordiamo che Bloodshoot è il cinecomic tratto dall’omonimo fumetto della Valiant diretto da David Wilson vede Diesel affiancato anche da Guy Pearce, Eiza González e Toby Kebbell. Nell’unico weekend di programmazione negli Stati Uniti il film ha inca