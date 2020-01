News Cinema

È stata dunque confermata la decisione presa lo scorso anno dopo l'allontanamento di Kevin Hart.

Dopo l’edizione dello scorso anno, anche la serata gli Oscar 2020 non avrà un presentatore. L’annunciato è stato dato dal presidente della ABC Entertainment Karey Burke. È dunque arrivata l’ufficialità di una notizia che era già ampiamente prevedibile, visto che la cerimonia si terrà il prossimo 9 febbraio e nessuno era stato ancora annunciato come “padrone di casa”.

Ricordiamo che come cerimoniere della scorsa edizione degli Academy Award era stato scelto il popolare attore comico Kevin Hart, poi allontanato a causa delle polemiche scoppiate riguardo alcuni Tweet pubblicati circa dieci anni fa e ritenuti omofobi. A poco valsero le scuse pubbliche dell’artista. L’esperimento di sviluppare la cerimonia senza un conduttore unico si era rivelato comunque piuttosto positivo: gli ascolti televisivi erano saliti rispetto l’edizione 2018 e la trasmissione era durata circa trenta minuti meno delle solite, lunghissime tre ore.

A quanto pare presentare gli Oscar è diventato una sorta di “spauracchio” per molte (se non tutte…) celebrità del cinema e della televisione. Di certo negli anni precedenti non è andata benissimo quando a condurre lo show sono stati chiamati nomi come Neil Patrick Harris, Seth MacFarlane o la coppia James Franco/Anne Hathaway. Al contrario condurre gli Oscar si è rivelato un enorme successo per comici quali Billy Crystal o Steve Martin.

Le candidature all’Academy Award 2020 verranno annunciate lunedì 13 gennaio.