Anche l'horror ha i suoi Oscar: ecco i vincitori dei Fangoria Chainsaw Awards

Spente le luci sulla notte degli Oscar, è tempo di dare un'occhiata anche a dei premi meno prestigiosi e famosi, ma che riguardano un genere che amiamo molto, l'horror. A esprimere le loro preferenze sono stati i lettori della storica rivista Fangoria, dedicata al genere, con una particolare predilezione per lo splatter. Sono stati dunque comunicati (via Twitter) i Fangoria Chainsaw Awards, che tra le molte categorie comprendono anche miglior uccisione. Personalmente non siamo d'accordo con la maggioranza dei riconoscimenti assegnati (non vi diremo quali), ma qua probabilmente entra in gioco anche una divergenza di gusti tra americani ed europei e, ovviamente, il gusto personale. E voi che ne pensate?

Miglior regista: Ari Aster (Hereditary)

Miglior sceneggiatura: Ari Aster (Hereditary)

Miglior attrice: Tony Collette (Hereditary)

Miglior attore: Nicolas Cage (Mandy)

Migliore attrice non protagonista: Tilda Swinton (Suspiria)

Miglior attore non protagonista: Alex Wolff (Hereditary)

Miglior uccisione: Charlie che si scontra col palo del telefono (Hereditary)

Miglior film a larga distribuzione: Hereditary

Miglior film a distribuzione limitata: Mandy

Miglior film straniero: Terrified

Miglior colonna sonora: Jóhann Jóhannson (Mandy)

Migliori effetti speciali: Mark Coulier (Suspiria)

Migliori effetti per una creatura: Sierra Russell e Josh Russell (Il rituale)

Miglior opera prima: Jeremy Dyson e Andy Nyman (Ghost Stories)

Migliore serie: Hill House.

Naturalmente Ari Aster ha ringraziato, sempre su Twitter, per la valanga di premi riservati al suo film.

Thank you @FANGORIA and everyone who voted for the six Chainsaw Awards that "Hereditary" received tonight! https://t.co/tnfMpCjgXJ — Ari Aster (@AriAster) 25 febbraio 2019