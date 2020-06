Anche Kenneth Branagh su Tenet ha le idee confuse

News Cinema

Per la serie "il cast di Tenet di Christopher Nolan ha le idee confuse sulla storia del film", ecco le rivelazioni di Kenneth Branagh sul suo personaggio.

La notizia che vi diamo su Kenneth Branagh è solo l'ultima in ordine di tempo di una serie che si potrebbe intitolare "siamo in Tenet di Christopher Nolan ma non sappiamo bene di cosa parla" e che comprende già Michael Caine, il protagonista John David Washington e Robert Pattinson. Per cui, se quando vedrete il film vi sentirete un po' confusi, sappiate che siete in buona compagnia.

Tenet di Christopher Nolan, la candida ammissione di Michael Caine Leggi anche

In sostanza Branagh ha dichiarato di non sapere bene che personaggio sta interpretando, perché a volte è quello dell'antagonista, ovvero il cattivo, e altre volte no, a seconda di quel che dice la sceneggiatura in quel particolare momento. Anche se, a dire il vero, l'ambiguità di un personaggio è spesso anche quello che ne costituisce il fascino e non è certo un difetto. Queste sono comunque le esatte parole di Branagh:

"Data la sua natura, dal momento che Chris (Nolan) in un certo senso qua inventa di nuovo la ruota, ci sono molte persone che iniziano a confrontarsi col personaggio di John David Washington in entrambi i modi che possiamo aspettarci (amici e nemici, ndr). Quindi voi pensate che io sia l'antagonista, ma poi la storia nel suo svolgimento non segue la strada che potreste aspettarvi. Branagh ha poi aggiunto: "Interpretandolo, e nelle scene, lui continua a capovolgere, o a giocare nel passato e nel futuro con quelle che sono le nostre aspettative su quel che dovrebbe essere il personaggio- Quindi ho avuto continue conversazioni con Nolan sul personaggio perché la sua evoluzione non era stabilita. Era una serie di costanti sorprese".

Ricordiamo che nel film non si parla di viaggi nel tempo ma - com'è consuetudine di Nolan fin dal debutto con Following - di tempo non lineare, o di inversione del tempo. E la questione è così complessa che Branagh ha detto: "Non sto scherzando, ho letto questa sceneggiatura più volte di quanto abbia mai letto qualsiasi altra cosa in cui abbia mai lavorato. È stato come fare le parole incrociate del Times ogni giorno. Con la differenza che il film e la sceneggiatura non si aspettano o non richiedono che tu sia un esperto".

Tenet, che oltre ai citati ha nel cast anche Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, arriverà nei cinema (almeno all'estero) il 17 luglio. Poi ne riparliamo.