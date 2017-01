Anche Julia Roberts tra le voci dei Puffi, insieme a Michelle Rodriguez

Julia Roberts e Michelle Rodriguez sono tra i doppiatori originali annunciati dalla Sony per I Puffi: Viaggio nella Foresta Segreta di Kelly Asbury, in uscita in Italia il 6 aprile. Specialmente dopo la recente prematura scomparsa del disegnatore Pascal Garray, erede del creatore originale Peyo (al secolo Pierre Culliford), i fan attendono questo film d'animazione che si promette di recuperare in CGI l'essenza grafica dei personaggi, evitando il fotorealismo degli ultimi due lungometraggi a tecnica mista.

Julia Roberts interpreta SmurfWillow (nome italiano da definirsi, qui sotto nello scatto per People): una sorta di Grande Puffo al femminile, leader del Villaggio Perduto nel quale si ritroveranno Puffetta, Forzuto, Quattrocchi e Tontolone, con alle calcagna ovviamente Gargamella. All'interno del Villaggio Perduto, ci sono altri Puffi mai visti prima, tra i quali SmurfStorm (qui in alto a destra), interpretata da Michelle Rodriguez. Da notare che nel fitto cast vocale originale, il Puffo Panettiere ha la voce dello chef-star Gordon Ramsay.

Nello stesso evento di presentazione, la Sony ha comunicato le voci americane di The Emoji Movie, nelle nostre sale il 28 settembre. In originale Maya Rudolph sarà la voce di Smiler, l'emoji che sorride sempre e comunque. La storia racconta di Gene (T. J. Miller), un'emoji in grado di assumere più di un'espressione, nel mondo del suo smartphone in cui ogni suo simile ha una sola e unica funzione ed espressione. Tony Leondis ha diretto al leggio anche Patrick Stewart (l'Emoji della Cacca, niente di meno) e Jennifer Coolidge.