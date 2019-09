Anche Jodie Comer in The Last Duel, nuovo film di Ridley Scott

News Cinema

Protagonisti annunciati saranno Matt Damon e Ben Affleck.

Dopo aver conquistato l’Emmy Award grazie alla serie Killing Eve, Jodie Comer si appresta a entrare nel cast di The Last Duel, nuova fatica cinematografica di Ridley Scott. Prodotto dalla Disney/Fox, il progetto vedrà protagonisti Matt Damon e Ben Affleck.

Ambientato nella Francia del XIV Secolo, The Last Duel racconterà di un uomo che torna dalla guerra per scoprire che sua moglie è stata violentata da un suo amico. Dal momento che nessuno crede alla donna, suo marito chiede al Re di poter affrontare in un duello all’ultimo sangue il presunto stupratore. Questo fu l’ultimo duello legalmente sanzionato nella storia della Francia. Alla Comer dovrebbe andare il ruolo della moglie.

Ancora una storia di onore e vendetta dunque per Ridley Scott, la cui carriera venne lanciata nel 1977 dal cult-movie I duellanti, che aveva una trama non troppo dissimile da questo nuovo progetto. The Last Duel non è ancora stato ufficialmente approvato dalla Disney/Fox, quando lo sarà dovrebbe partire immediatamente la pre-produzione. L’idea è quella di cominciare le riprese all’inizio del 2020.

La sceneggiatura è stata scritta dai due protagonisti Damon e Affleck, vincitori dell’Oscar per lo script di Will Hunting – Genio ribelle, insieme a Nicole Holofcener, candidata per quella di Copia originale. Sempre per la Disney/Fox Jodie Comer ha girato anche il prossimo Free Guy, commedia fantastica e d’azione che vede protagonista Ryan Reynolds.