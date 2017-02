Anche Jennifer Connelly nel cast di Alita Battle Angel di Robert Rodriguez

Jennifer Connelly si è unita al cast di Alita: Battle Angel di Robert Rodriguez, adattamento dal vero dell'omonimo manga di Yukito Kishiro datato 1991, già diventato anime per l'home video nel 1993, a cura della Madhouse. Non si sa ancora quale personaggio interpreterà Jennifer, ma si sa che si tratterà di una "villain".

Il film di Rodriguez vede Rosa Salazar nei panni della cyborg protagonista, rinvenuta in un deposito di rottami da uno scienziato (Christoph Waltz): Alita dovrà cercare di svelare il mistero sulle proprie origini.

Il progetto continua a portare alla produzione la firma di James Cameron, che ci lavora dal lontano 1999 e aveva un tempo l'intenzione di dirigerlo lui stesso. Nel cast ci sono anche Mahershala Ali, Jackie Earle Haley e Ed Skrein.

Alita: Battle Angel, che insieme all'imminente Ghost in the Shell con Scarlett Johansson (in uscita il 30 marzo) inaugura un curioso rapporto tra Hollywood e l'anime, uscirà negli States nel luglio del 2018.

Abbiamo visto di recente Jennifer Connelly in American Pastoral, e sarà nel cast corale del prossimo disaster movie Granite Mountain di Joseph Kosinski.