Anche Jason Momoa nel cast di Dune

C'è poco da dire: per il suo nuovo adattamento del mitico - e difficile - primo romanzo della serie di culto di Frank Herbert, "Dune" (la cui trasposizione, nel 1984, rischiò di stroncare la carriera a David Lynch), Denis Villeneuve sta mettendo su un cast corale di primissimo livello, considerando soprattutto il grande numero dei personaggi. Più o meno confermati, a questo punto, ci sono infatti Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem e Josh Brolin.

A loro sta per aggiungersi Jason Momoa, in trattative per il ruolo di Duncan Idaho, schiavizzato e tormentato dagli Harkonnen da ragazzino e poi pilota e spadaccino, fedelissimo alla famiglia Atreides, nonché rubacuori. Nel Dune di David Lynch il personaggio (che appare in tutti e sei i romanzi di Herbert, ma in diverse incarnazioni) era interpretato da Richard Jordan.

Per il gigantesco protagonista di Aquaman, lanciato dal ruolo di Kal Drogo nel Trono di spade, è un momento professionalmente molto positivo. Quanto a Dune, non finisce qua, visto che i ruoli da assegnare sono ancora parecchi.