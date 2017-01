Anche il giovane Jacob Tremblay entra nel cast di The Predator

Il giovane Jacob Tremblay ha raggiunto Thomas Jane, Boyd Holbrook, Olivia Munn e altri nomi noti nel cast del prossimo reboot di Predator diretto da Shane Black (Iron Man 3, Wise Guys).Prodotto dalla 20th Century Fox, The Predator vedrà la propria lavorazione cominciare a febbraio nei dintorni di Vancouver.

Lanciato due anni orsono dalla sua magnifica interpretazione in Room di Lenny Abrahamson, per cui ha sfiorato la nomination all'Oscar come attore non protagonista, Jacob Tremblay interpreterà il figlio di Holbrook, che dovrebbe avere la parte principale nel film.

Il reboot del cult- movie con Arnold Schwarzenegger datato ormai 1987 non è però il solo progetto nel futuro del lanciatissimo Jacob: il giovane attore (appena 11 anni) ha infatti in cantiere anche The Book of Henry, diretto dal Colin Trevorrow di Jurassic World, e soprattutto Wonder, in cui avrà Julia Roberts e Owen Wilson a recitare le rispettive parti dei suoi genitori.