Anche i Manetti Bros, Edoardo De Angelis e Batasar Kormákur al Noir in Festival 2018

Sono davvero tanti gli artisti che accompagneranno le loro opere alla ventottesima edizione del Noir in Festival o giudicheranno i film presentati o renderanno omaggio al lavoro di illustri colleghi, modelli di riferimento, maestri.

Se già sapevamo della presenza del Premio Raymond Chandler Jo Nesbø, dei finalisti del Premio Giorgio Scerbanenco, di Kathatina Kubrick, del duo Lars Kepler, di scrittrici come Sujata Massey e Jill Dawson, nonché di Dario Argento, Enrico Vanzina e Donato Carrisi, apprendiamo oggi che ad affiancare la regista cinese Ning Ying nella Giuria Internazionale che la sera del 9 dicembre assegnerà il Black Panther Award e gli altri premi saranno: Edoardo De Angelis, Barbara Chichiarelli (che ricordiamo in Suburra - La serie), l'attore norvegese Erik Madsen e la stessa Katharina Kubrick.

Arriveranno anche i Manetti Bros. per un omaggio a Stan Lee, e Stefano Mordini, che mostrerà alcune immagini del suo nuovo film Il testimone invisibile. E se il fumettista italiano Igort racconterà qualcosa del suo primo lungometraggio 5 è il numero perfetto (con Toni Servillo e Valeria Golino), Maya Sansa leggerà dei brani dal romanzo di Mary Shelley "Frankenstein" durante la serata conclusiva.

Ma non finisce qui. In rappresentanza dei film in concorso ci saranno Harkaitz Cano (sceneggiatore di Black is Beltza), Sergio Olguin (sceneggiatore di El Angel) e Carmina Martinez, protagonista di Birds of Passage. Da ricordare, infine, il mago degli effetti speciali Sergio Stivaletti e il regista islandese Baltasar Kormákur, che presenterà i primi due episodi della seconda stagione di Trapped, serie tv da lui ideata e diretta. L’appuntamento con tutti questi illustri personaggi è a Milano e Como dal 3 al 9 dicembre.