Anche Hugh Jackman in Dundee! Che però a quanto pare non è esattamente un film...

Hugh Jackman ha rivelato su Twitter che anche lui, australiano D.O.C., sarà parte del progetto Dundee: The Son of a Legend Returns Home, che sta diventando sempre più fantomatico. All'inizio sembrava dover essere soltanto uno spot, poi quando è arrivato Chris Hemsworth a farne parte si è vociferato che si trattasse effettivamente un film in uscita la prossima estate. Adesso pare che si tratti "semplicemente" di uno spot realizzato per essere mandato in onda durante il prossimo SuperBowl, uno degli eventi televisivi più seguiti dell'anno. A questo punto ci si interroga su quale sia la compagnia che ha potuto mettere insieme Jackman, Hemsworth e il protagonista Danny McBride per realizzare un semplice commercial...

Dundee è effettivamente prodotto dalla RimFire Films, che negli anni '80 realizzò l'originale Mr. Crocodile Dundee e il suo sequel, entrambi interpretati dal leggendario Paul Hogan nel ruolo del protagonista. In questo nuovo progetto l'eroe dei tempi passati è scomparso nelle sua terra d'origine, e suo figlio Brian (McBride), fin troppo "americano", arriva in Australia per mettersi sulle tracce del padre. Lo scombinato e improbabile "eroe" viene aiutato nell'impresa da Wally Jr. (Hemsworth), figlio del Wally che era il compagno d'affari di Hogan.

Il primo Mr. Crocodile Dundee nel 1986 incassò 328 milioni in tutto il mondo e si guadagnò una nomination all'Oscar per la miglior sceneggiatura originale, scritta dallo stesso Paul Hogan.

Hugh Jackman è reduce dall'ottimo successo di pubblico del musical The Greatest Showman, a nostro avviso film più che vedibile, soprattutto grazie alle sue notevoli performance canore e coreografiche.