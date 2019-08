Anche Gemma Chan entrerà nel cast di The Eternals

News Cinema

L'attrice ha già recitato il ruolo di Minn-Erva in Captain Marvel.

Dopo aver recitato il ruolo di Minn-Erva nell’enorme successo di Captain Marvel Gemma Chan potrebbe nuovamente tornare nel Marvel Cinematic Universe. L’attrice è infatti in trattative piuttosto avanzate per entrare nel cast di The Eternals, che come noto vede già grandi nomi del calibro di Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry. Non è ancora chiaro se alla Chan è stato nuovamente proposto il ruolo di Minn-Erva o ne interpreterà uno nuovo. Ulteriori chiarimenti potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

The Eternals sarà diretto da Chloé Zhao, autrice lo scorso anno di un magnifico film indipendente come The Rider, che sta finalmente per arrivare anche nelle sale italiane. Vi consigliamo caldamente di non lasciarvelo scappare.

Lanciata nel panorama internazionale dalla serie Humans, Gemma Chao ha recitato poi nel dramma in costume Maria regina di Scozia insieme a Saoirse Ronan e Margot Robbie ma soprattutto nel successo internazionale di Crazy Rich Asians. Prossimamente la vedremo anche in Intrigo: Dear Agnes, crime-thriller attualmente in fase di post-produzione.