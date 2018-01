Anche Finn Wolfhard entra nel cast de Il cardellino

Dopo essere entrato come protagonista nell'horror The Turning, la star Finn Wolfhard ha deciso di partecipare anche alla trasposizione cinematografica de Il cardellino. Il giovane attore divenuto popolare per aver partecipato a Stranger Things e IT raggiunge così Ansel Elgort, Sarah Paulson, Luke Wilson e Jeffrey Wright tra gli altri attori.

Nel film tratto dal romanzo di Donna Tartt vincitore del Premio Pulitzer Wolfhard interpreterà la versione giovane di Boris, uno studente di origini ucraine non propriamente irreprensibile che introduce il protagonista Theo alle droghe e all'alcol. La versione più cresciuta dello stesso personaggio sarà invece interpretata da Aneurin Barnard, visto in Dunkirk di Christopher Nolan.

Pubblicato nel 2013, Il cardellino racconta del tredicenne newyorkese Theo Decker, che sopravvive miracolosamente a un incidente che però uccide sua madre. Abbandonato dal padre alcolizzato (Wilson), viene adottato da una ricca famiglia che vive a Park Avenue. Un vecchio dipinto della mamma, unico ricordo della donna, svilupperà nel giovane il suo amore per l'arte, che lo accompagnerà nella sua vita adulta piuttosto problematica...

Adattato da Peter Straughan (La talpa), Il cardellino sarà diretto da John Crowley (Brooklyn). Le riprese cominceranno alla fine di questo mese mentre l'arrivo in sala è previsto per l'11 ottobre 2019.