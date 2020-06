Anche Eddie Redmayne contro J.K Rowling e i suoi tweet trasfobici

News Cinema

Dopo Daniel Radcliffe, tocca a Eddie Redmayne, un altro attore legato ai film dai libri di J.K Rowling, criticare la scrittrice per le sue parole contro le donne transgender.

Una nuova voce del mondo del cinema critica i tweet transfobici di J.K. Rowling che un paio di giorni fa hanno fatto arrabbiare Daniel Radcliffe. Parliamo di Eddie Redmayne, un altro attore che ha molto a che fare con le storie inventate dall'autrice della saga di Harry Potter, visto che è lui il Newt Scamander della serie di Animali Fantastici, di cui abbiamo visto i primi due capitoli Animali Fantastici e dove trovarli e Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald nel 2016 e nel 2018, e di cui aspettiamo il terzo film (Animali Fantastici 3) nel novembre del 2021. Era abbastanza prevedibile che l'attore, che ha interpretato la prima donna transgender della storia in The Danish Girl, si indignasse e prendesse posizione. I tweet della scrittrice inglese riguardavano proprio le donne transgender e sostenevano che una donna transgender non è a tutti gli effetti una donna.

Queste le parole di Redmayne riportate da Variety: "Il rispetto per le persone transgender rimane un imperativo culturale e negli anni ho cercato costantemente di educarmi in proposito. E’ un processo in continuo divenire. Come persona che ha lavorato sia con J.K. Rowling che con i membri della comunità transgender, ci tengo molto a chiarire la mia posizione. Non sono d'accordo con i commenti di Jo. Le donne transgender sono donne, gli uomini transgender sono uomini e le identità non binarie non possono essere negate. Non voglio parlare per conto della comunità transgender, ma so che i miei cari amici transgender sono stanchi della continua messa in discussione della loro identità, che spesso sfocia nella violenza o nell'abuso. Vogliono semplicemente vivere le loro vite in pace, ed è tempo di permettere loro di farlo".

Redmayne ha dimostrato grande coraggio esprimendo il suo pensiero, anche perché la sua collaborazione con J.K. non è terminata. Come sappiamo, la serie di Animali Fantastici prevede 5 film, e tutti sceneggiati dalla Rowling. Animali Fantastici 2 non ha riportato il successo sperato e il gruppo di lavoro del nuovo ciclo narrativo non si distingue certo per candore, visto che sulle spalle di Johnny Depp pesano ancora le accuse di violenza domestica e di Ezra Miller è stato diffuso un video, nel mese di aprile, in cui il giovane attore cercava di strangolare una fan.

A proposito dell'intervento di Daniel Radcliffe, si è trattato di un articolo commovente pubblicato sul sito The Trevor Project, un'organizzazione USA senza scopo di lucro che si impegna a prevenire il suicidio di persone appartenenti alla comunità LGBT. L'ex Harry Potter ha scritto: "Le donne transgender sono donne. Ogni discorso che afferma il contrario cancella l'identità e la dignità delle persone transgender".