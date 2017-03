Anche Doctor Strange ha il suo Honest Trailer

Doctor Strange arriva oggi in Blu-ray e dvd, ma lo celebriamo in maniera del tutto diversa con un Honest Trailer nuovo di zecca. Per chi non conoscesse gli Honest Trailer del gruppo Screen Junkies attivissimo su YouTube, si tratta di finti trailer di film realmente usciti, commentati da un'enfatica voce fuori campo che di fatto demolisce tutto quello che si vede a colpi di battute. Il motivo del successo è presto detto: dietro la presa in giro, ci sono spesso analisi abbastanza argute sul funzionamento di Hollywood e del mercato audiovisivo americano.

Pensereste magari che almeno Benedict Cumberbatch potesse salvarsi, e in fono Doctor Strange è stato un cinecomic molto amato, eppure... L'Honest Trailer ci fa notare che la trama è la copia carbone di Iron Man ma in salsa magica, anzi è un "Iron Man che s'è fumato erba" ("C'è anche un attore che ha interpretato Sherlock Holmes!" ci ha fatto morire), prende in giro i tentativi di imitazione di accenti vari ad opera di Benedict, sfotte l'uso della magia come pura coreografia ("quando al 90% si prendono a cazzotti e basta"), se la prende con i tanti spiegoni e tanto altro. Come al solito, il lavoro degli Screen Junkies aiuta tutti a non prenderci troppo sul serio.