Anche David Strathairn reciterà in Nightmare Alley di Guillermo Del Toro

News Cinema

L'attore raggiunge così Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara e molti altri nomi noti.

Il già straordinario cast di Nightmare Alley, nuovo lungometraggio diretto da Guillermo Del Toro, s’impreziosisce anche con la presenza del grande “veterano” David Strathairn. Pochi giorni fa era stata confermata anche Rooney Mara nel ruolo di Molly, giovane che rappresenta il vero amore dell’ambiguo protagonista Stanton Carlisle, che sarà interpretato da Bradley Cooper.

Nightmare Alley sarà adattato dal romanzo omonimo di William Lindsey Gresham. Ad occuparsi della sceneggiatura lo stesso Del Toro insieme a Kim Morgan. Dallo stesso testo è già stato tratto un film nel 1947, La fiera delle illusioni con Tyrone Power, produzione 20th Century Fox. La storia erte intorno ai crimini di un truffatore che riesce a spacciarsi per guru spirituale e sfruttare la fragilità mentale di molte persone. A David Strathairn andrà il ruolo del marito alcolizzato di Zeena, che avrà il volto di Toni Collette. Quest’ultima figura sarà una sorta di mentore oscuro per Stanton.

Il cast di Nightmare Alley vedrà come co-protagonista insieme a Cooper anche Cate Blanchett nel ruolo di una psichiatra anche lei corrotta che si allea con Carlisle per le loro macchinazioni. Insieme a lei dovrebbero entrare nel progetto anche Richard Jenkins, che ha già lavorato con Del Toro al precedente La forma dell’acqua, e Ron Perlman, il quale invece col regista ha una collaborazione lunga decenni.

Lanciato dal grande cineasta indipendente John Sayles, per cui ha interpretato capolavori come Matewan, Otto uomini fuori o Limbo, David Strathairn ha recitato anche in film di spessore come Silkwood, L.A. Confidential, Un bacio romantico, Lincoln. Nel 2005 ha ottenuto la nomination all’Oscar come miglior attore protagonista per la sua interpretazione di Edward R. Murrow in Good Night and Good Luck, diretto da George Clooney.