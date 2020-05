Anche Dakota Johnson in Don't Worry, Dariing di Olivia Wilde

News Cinema

Nel thriller già confermati Florence Pugh, Chris Pine, Shia LaBeouf e la stessa regista.

La sempre più impegnata Dakota Johnson è entrata nel già nutritissimo cast di Don’t Worry Darling, nuova regia di Olivia Wilde. L’attrice diventata star grazie al franchise di Cinquanta sfumature di grigio raggiunge così la protagonista Florence Pugh, Chris Pine, la stessa Wilde e Shia LaBeouf, con cui ha già recitato nel notevole The Peanut Butter Falcon. Ricordiamo che la Wilde ha esordito dietro la macchina da presa con il recente e acclamato La rivincita delle sfigate.

Il progetto che sarà di produzione New Line è un thriller psicologico basato su un’idea originale di Shane e Carey Van Dyke, sviluppata in sceneggiatura da Katie Silberman. L’ambientazione principale sarà una comunità distopica che risiede nel deserto californiano negli anni ’50.

Amica e fedele collaboratrice di Luca Guadagnino, per cui ha girato A Bigger Splash e il remake di Suspiria, Dakota Johnson ha altri due progetti in uscita: tra poche settimane la vedremo in VOD ne L’assistente delle star, film ambientato nel mondo discografico dove recita insieme a Tracee Ellis Ross e Kelvin Harrison. Poi inizierà a girare anche The Lost Daughter, tratto dal romanzo di Elena Ferrante. Questo progetto segnerà l’esordio alla regia della candidata all’Oscar Maggie Gyllenhaal (Crazy Heart).