Anche Colin Farrell tra i protagonisti di Toff Guys di Guy Ritchie

Ci sarà anche Colin Farrell nel cast di Toff Guys, ritorno di Guy Ritchie alla regia di uno scanzonato gangster movie, dopo il blockbuster Aladdin per la Disney, in uscita il 22 maggio 2019. Il film come sappiamo vede Matthew McConaughey nei panni del protagonista, un coltivatore e spacciatore di erba, in procinto di ritirarsi e vendere il suo impero. Intorno a lui circolano diversi personaggi: aspiranti successori, chi vuole fargli la pelle e anche un giornalista scandalistico interpretato da Hugh Grant.

Colin Farrell interpreterà un allenatore specialista in arti marziali miste (come questo rientri nella trama, dovremo attendere l'uscita del film per capirlo). Nel resto del cast sono da segnalare inoltre Henry Golding nei panni di un gangster vietnamita e Michelle Dockery in quelli della moglie del protagonista. Il ruolo doveva andare a Kate Beckinsale, che si è però ritirata dal progetto.

Rivedremo prossimamente Colin Farrell nel remake di Dumbo firmato Tim Burton, in uscita il 28 marzo 2019.