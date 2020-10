Anche Ben Stiller in Lockdown... al cinema

News Cinema

Sarà diretto da Doug Liman l'heist movie londinese ambientato durante la pandemia e intitolato Lockdown, che aggiunge ad Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor Ben Stiller, Lily James e molti altri.

Si moltiplicano - ed era solo logico visto che il cinema rispecchia la realtà - i film ambientati durante il terribile periodo, non ancora passato, che tutto il mondo conosce come lockdown. Non parliamo ovviamente solo dei film verità e dei documentari. Mentre in Italia sono immediatamente divampate le polemiche e le chiacchiere non sulla qualità di un film che nessuno ha visto, ma sul fatto che Enrico Vanzina abbia messo in scena in Lockdown all'italiana le tipiche dinamiche da cinepanettone, a Londra Doug Liman sta per girare un film di genere, un heist movie, che si intitola proprio Lockdown.

Ed è un film che ha un cast corale con nomi nanche importanti che comprende già il premio Oscar Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor, a cui si stanno per aggiungere Ben Stiller, Lily James, Stephen Merchant, Mark Gatiss, Dulé Hill e Jazmyn Simon.

La sceneggiatura di Steven Knight racconta di una coppia estremamente litigiosa (Hathaway e Ejiofor), che, durante il lockdown per il covid, decide di concedersi una tregua e di tentare una rischiosa rapina nel reparto gioielleria dei prestigiosi grandi magazzini Harrods. Ed è proprio nella storica location che il film verrà girato. Il film ha avuto uno sviluppo molto veloce: appena 90 giorni dall'idea iniziale alle riprese.

Personalmente siamo molto curiosi di vedere come si svilupperà questo genere di storie in un'ambientazione che conosciamo, purtroppo, molto bene.