Anche Annie "Non mi fissi con quello sguardo da cernia" Potts tornerà nel nuovo Ghostbusters!

Ecco una notizia che onestamente non vedevamo l’ora di dare! Dopo la recente conferma del ritorno di Sigourney Weaver in nel nuovo Ghostbusters arriva adesso anche quella di Annie Potts, che nei due film diretti da Ivan Reitman interpretava la civettuola segretaria Janine. Un personaggio a cui siamo profondamente affezionati, reso iconico da un’attrice capace di essere comica anche soltanto con uno sguardo o con l’inflessione di una battuta. L’unico malinconico rammarico è che non la vedremo più fare la sdolcinata col dottor Spengler, interpretato dallo scomparso ma indimenticato Harold Ramis.

A che punto siamo dunque con la conferma del cast originale? Bill Murray e Dan Akroyd sono già (ovviamente!) a bordo, così come la Weaver e adesso anche la Potts. Mancano all’appello ancora Ernie Hudson nel ruolo dell’altro Acchiappafantasmi Winston Zeddemore e Rick Moranis nella parte del commercialista pasticcione Louis Tully. Se per il primo non crediamo ci siano grandi problemi a tornare, il vero enigma rimane invece il secondo, sempre piuttosto indeciso sulla possibilità di un nuovo episodio di Ghostbusters. C’è poi da aggiungere che Moranis non appare sul grande o piccolo schermo da ben più di un decennio. Tornerà dal suo ritiro per il nuovo Ghostbusters? Difficile dare una risposta, non resta che aspettare e vedere.

Come noto Ghostbusters 3 (possiamo chiamarlo così?) sarà diretto da Jason Reitman, figlio dell’Ivan che ha diretto il capolavoro del 1984 e il divertente sequel del 1989. Una curiosità riguardante Annie Potts: evidentemente per lei è tempo di “ritorni”, visto che ha nuovamente doppiato la dolce bambola di porcellana Bo Beep in Toy Story 4, personaggio che non era comparso nell’episodio precedente.