Anche Annabelle Wallis in Boss Level con Mel Gibson e Naomi Watts

Si va componendo in fretta il cast femminile di Boss Level, il nuovo film scritto e diretto da Joe Carnahan. Ieri abbiamo dato notizia che Naomi Watts era entrata nel gruppo di attori, mentre oggi tocca alla sempre più lanciata Annabelle Wallis. Come già noto protagonista del film sarà Frank Grillo, il quale molto probabilmente dovrà vedersela con un villain del calibro di Mel Gibson, anche se il ruolo di quest'ultimo non è stato ancora confermato, così come d'altronde quello della Watts.

La storia di Boss Level ruota intorno a Roy Pulver, un agente delle forze speciali ritiratosi che è costretto a rivivere in loop il giorno della sua morte. La Wallis avrà il ruolo di Alice, un'igienista dentale che odia il suo lavoro ma ha una "cotta" per Roy. Siccome l'uomo deve continuare a tornare allo stesso giorno per trovare il suo assassino, Alice tornerà spesso nei momenti ricorrenti del protagonista ma in situazioni differenti.

Insomma, Boss Level sembra una versione in salsa action di Ricomincio da capo, o se si vuole trovare un referente più vicino bisogna citare il divertente Happy Death Day, ultima produzione in ordine cronologico della Blumhouse.

Lanciata dalla serie TV Peaky Blinders, Annabelle Wallis si è imposta al cinema grazie al primo Annabelle. Purtroppo gli ultimi due film in cui l'abbiamo vista, La Mummia e King Arthur, non hanno avuto un enorme riscontro presso il pubblico, anche se quello diretto da Guy Ritchie a nostro avviso lo meritava. Il prossimo film in cui vedremo l'attrice inglese è la commedia Tag, con Jeremy Renner, Ed Helms e Jon Hamm.